МОЗ: Перший хворий на «Омікрон» в Україні вже отримав негативний тест
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Plastifikator x «Бабель»
Людина, в якої виявили перший випадок штаму «Омікрон» в Україні, уже отримала негативний тест.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на брифінгу 21 грудня.
«Щодо випадку «Омікрону», виявленого в Україні. Наразі в нього [пацієнта] вже негативний ПЛР-тест», — розповів він.
За словами Кузіна, пацієнт був вакцинований ще навесні, тому хвороба протікала майже безсимптомно.
- Перший випадок зараження людини «Омікроном» в Україні підтвердили 18 грудня.
- За минулу добу, 20 грудня, МОЗ зареєстрував 6 029 випадків коронавірусу (зокрема захворіли 390 дітей).
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року.