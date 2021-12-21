У США дві ліги з квідичу змінять назви, аби дистанціюватись від Джоан Роулінг та її трансофобних заяв

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Mary McCartney / З особистого сайту Джоан Роулінг

Американська та Вища ліги США з квідичу змінять назву — зокрема через суперечливі заяви щодо трансгендерів творця гри письменниці Джоан Роулінг, яка зробила квідич улюбленим видом спорту Гаррі Поттера.

Про це йдеться в заяві організацій, а деталі описує британська газета The Guardian.

Ліги також посилаються на проблеми з товарними знаками у своєму рішенні про ребрендінг. Вони проведуть серію опитувань протягом наступних кількох місяців, щоб ухвалити рішення про нову назву.

«Квідич переживає поворотний момент. Ми можемо зберегти статус-кво і залишатися відносно невеликими або ми можемо зробити великі кроки та справді просунути цей вид спорту вперед, у його наступну фазу», — заявила Мері Кімбол, виконавчий директор Американської ліги.

У своїй заяві організації вказують на нетерпимість письменниці до питань гендерної рівності: «Ліги сподіваються, що зміна назви допоможе їм і надалі дистанціюватися від робіт Джоан Кіплінг Роулінг, яку останніми роками дедалі частіше критикують через її антитранспозиції».

Обидві ліги наголошують: «Наш вид спорту заробив репутацію одного з найпрогресивніших видів спорту у світі з гендерної рівності та інклюзивності, частково завдяки правилу максимальної гендерної рівності: у команді не може бути одночасно понад чотири гравці однієї статі на полі».

Представник агентства Роулінг Blair Partnership у відповідь на це сказав: «Джоан Кіплінг Роулінг ніколи не схвалювала і не ліцензувала премʼєр-лігу з квідичу, Американську та Вищу ліги з квідичу».

У червні 2020 року Джоан Роулінг пожартувала у Twitter зі словосполучення «люди, які менструюють» у заголовку статті — цей термін видання використало, щоб не образити трансчоловіків і небінарних людей. Роулінг натякнула, що «люди, які менструюють», — це по суті жінки. Після цього письменницю звинуватили в нетерпимості до трансгендерів. Серед тих, хто критикував Роулінг, були актори Деніел Редкліфф та Емма Вотсон, які зіграли головних героїв у серії фільмів про Гаррі Поттера. Пізніше Роулінг розповіла, що її висловлювання про трансгендерів повʼязані з особистим досвідом домашнього та сексуального насильства. Її батько був розчарований, що мав дочку, а не сина, тож Роулінг думала над трансгендерним переходом.

Квідич — гра, в яку команди грають на мітлах, ганяючись за мʼячами різного розміру, що називаються кваффли, бладжери та золоті снітчі. Цей термін зареєструвала студія Warner Bros, яка зняла «Гаррі Поттера». На відміну від гри в повітрі, в яку грають Поттер та його друзі, у наземному квідичі беруть участь дві команди із семи гравців, які з мітлами ганяють мʼячі по полю розміром із хокейне.