Радники президентів США та Росії обговорили питання безпеки. Вашингтон готовий до діалогу, але з умовою

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Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим, обговоривши питання безпеки та нещодавню пропозицію РФ про гарантії.

Про це повідомила прессекретарка Ради з питань національної безпеки США Емілі Хорн.

Салліван заявив про готовність США брати участь у діалозі, включаючи двосторонню взаємодію, раду Росія—НАТО та ОБСЄ. При цьому він зазначив, що Росія у переговорах має «враховувати занепокоєння» щодо її дій (скупчення військ біля кордону України) і будь-яке обговорення має відбуватися у координації з європейськими союзниками та партнерами.

По суті Салліван повторив, що США про питання безпеки Європи домовлятися з РФ за спиною партнерів не будуть.