Окружний адмінсуд Києва скасував проведення конкурсу на посаду очільника САП

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Окружний адміністративний суд Києва скасував проведення конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це пише пресслужба ОАСК.

«Вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі — Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались», — йдеться у повідомленні.

Таким чином судді вирішили, що комісія не мала права самостійно ухвалювати порядок проведення конкурсу та проводити цей конкурс.

Оскільки ОАСК є судом першої інстанції, то його рішення не набуває чинності до рішення апеляції. Активісти з «Фундації DEJURE» та «Центру протидії корупції» наголошують, що юридично членам комісії не заборонено провести засідання 21 грудня та визначити переможця конкурсу. Але, на їхню думку, деякі члени комісії будуть використовувати це рішення ОАСК, щоб зірвати проведення конкурсу.