Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Швейцарія розширила санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив Державний секретаріат економічних зв’язків країни (SECO).

До санкційного списку потрапили 17 фізичних осіб (зокрема, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, очільник державного білоруського телеканалу ОНТ Марат Марков, старший прокурор Генеральної прокуратури Сергій Гиргель, посадовці прикордонної служби, Комітету держконтролю та судді) і 11 компаній: «Белавіа», «Центркурорт», «Оскартур», ОСАЗ (Окрема служба активних заходів), Cham Wings Airlines, VIP Grub, «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Белоруснефть», «Белшина» та готелі «Минск» і «Планета».

Санкції набувають чинности 20 грудня.