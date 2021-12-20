У Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти «Омікрону». Бустерна доза значно підвищує імунітет

Новини

SOPA Images / Contributor

У компанії Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти нового штаму «Омікрон». Там зазначили, що бустерна доза значно підвищує імунітет.

Про це пише пресслужба компанії.

У рамках дослідження Moderna тестувала два різні види бустерної дози: пів дози (50 мкг) та повну дозу (100 мкг). Наразі компанія офіційно зареєструвала в країнах світу як бустерну дозу лише один вид — 50 мкг.

За даними Moderna, бустерна доза в 50 мкг підвищує кількість нейтралізуючих антитіл проти «Омікрону» у 37 разів, а доза в 100 мкг — у 83 рази.

«Різке збільшення випадків COVID-19 від варіанту «Омікрон» хвилює всіх. Однак ці дані, які показують, що наразі дозволений бустер Moderna може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл у 37 разів, ніж той рівень, який є після двох доз, заспокоюють», — зазначив виконавчий директор компанії Стефан Бансель.

Окрім цього, Moderna продовжує тестування інших видів бустерної дози, спеціально адаптованої проти нових штамів коронавірусу, а також тестування нової вакцини проти нових штамів, клінічні дослідження якої розпочнуться у 2022 році.