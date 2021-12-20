На Донбасі підірвалися двоє українських військових — їх госпіталізували зі значними травмами

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

У зоні проведення Операції обʼєднаних сил двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Обоє залишилися живі, але отримали значні травми, тож їх госпіталізували.

Пресслужба ООС повідомляє, що один боєць перебуває у тяжкому стані. а другий — у стані середньої тяжкості.

З початку доби окупанти не відкривали вогонь, а от 19 грудня вони двічі порушували режим тиші у зоні бойових дій, зокрема один раз стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики стріляли з артилерії 122-го калібру неподалік Новозванівки та з великокаліберних кулеметів — у напрямку Світлодарська.