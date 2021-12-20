На Донбасі підірвалися двоє українських військових — їх госпіталізували зі значними травмами
- Автор:
- Софія Телішевська
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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Обоє залишилися живі, але отримали значні травми, тож їх госпіталізували.
Пресслужба ООС повідомляє, що один боєць перебуває у тяжкому стані. а другий — у стані середньої тяжкості.
З початку доби окупанти не відкривали вогонь, а от 19 грудня вони двічі порушували режим тиші у зоні бойових дій, зокрема один раз стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики стріляли з артилерії 122-го калібру неподалік Новозванівки та з великокаліберних кулеметів — у напрямку Світлодарська.
- Майже щодня на Донбасі гине або отримує поранення український військовий. 16 грудня бойовики 5 разів за добу обстрілювали українські позиції, унаслідок чого загинув один із бійців ЗСУ.
- За поточну добу, 18 грудня, найманці сім разів порушили режим припинення вогню, більшість із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів був поранений український військовий.
- 12 грудня в зоні бойових дій на забороненій міні підірвався 49-річний лейтенант ЗСУ. Огляд пораненого підтвердив застосування російськими бойовиками дистанційних пластикових мін, заборонених міжнародними конвенціями через заподіяння значних страждань потерпілому.