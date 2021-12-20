У Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин

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Alexey Okhrimenko / Unsplash

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 20 грудня у Карпатах очікується значна сніголавинна небезпека, снігопади та хуртовина.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

За даними синоптиків, у горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогірʼї Закарпатської області зберігається третій рівень небезпеки.

Нагадаємо, у понеділок у більшості областей очікується невеликий сніг, на південному сході вночі помірний, вдень невеликий сніг із дощем, вдень у південних областях без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5—10 м/с. У Карпатах сніг, уночі та вдень -4...-9 °C. У Києві очікується невеликий сніг, температура повітря протягом доби — 0...-2 °C.