Російський корабель із японськими космічними туристами приземлився у Казахстані

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Роскосмос

Космічний корабель «Союз МС—20» із туристами приземлився у степу Казахстану.

Приземлення, яке транслював «Роскосмос», відбулося о 05:13 (за київським часом) 20 грудня за 148 кілометрів від міста Жезказган.

На борту корабля були японські туристи — підприємець, засновник компанії Zozo Inc. Юсаку Маедзава і продюсер компанії Space Today Йозо Хірана, а також російський космонавт Олександр Місуркін.

Пілотований корабель «Союз МС—20» вирушив до Міжнародної космічної станції (МКС) 8 грудня.