Глава Міноборони Резніков розповів про цинічну тактику росіян на Донбасі: За рік снайпери вбили 43 українських військових

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Поліщук Максим / УНІАН

Російські найманці на Донбасі підступно порушують режим тиші та цинічно залучають снайперів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу після переговорів із главою Міноборони Данії Тріне Брамсен.

«У січні цього року росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи українських військових. За цей рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню, саме від снайперського. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія — СММ ОБСЄ», — наголосив він.

За словами Резнікова, найкраща реакція військових на снайперський вогонь — це застосування артилерії або гранатометів та мінометів.

«Підступність російських військ була саме в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера, вбити нашого військового, наші військові у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський. І от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувала порушення публічне з боку українських Збройних Сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим «тиші», — додав міністр.

Окрім цього, зазначив він, росіяни на Донбасі використовують дрони, які перелітають через лінію розмежування і скидають гранати, унаслідок чого страждають також і мирні мешканці.

Ще одна тактика бойовиків — витискання офіцерів СММ ОБСЄ з тимчасово окупованої території.

«За мандатом ОБСЄ сьогодні там має перебувати 200 спостерігачів. У реалі їх є 10 %, тобто 20. Вони [бойовики] в будь-який спосіб блокують їхню роботу, блокують їх у готелях, не пропускають їх через блокпости тощо. Тактика росіян дуже зрозуміла: прибрати з окупованих територій, де вони панують, міжнародних спостерігачів, щоб ніхто не знав, що там відбувається», — пояснив Резніков.