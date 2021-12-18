Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню — поранений український військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

Бойовики на Донбасі від початку доби 18 грудня сім разів порушили режим припинення вогню, більшість із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів був поранений український військовий.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Як зазначається, поранений вже перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.

За даними військових, російські найманці відкривали вогонь:

у напрямку Південного — тричі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Водяного та Троїцького — з мінометів калібру 82 мм;

біля Новозванівки — з гранатометів різних систем.

Окрім цього, бойовики запустили безпілотник у районі села Широкине, скинувши з нього постріл ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.