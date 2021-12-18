В Україні виявлено штам «Омікрон»

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Getty Images / «Бабель»

В Україні підтверджено перший випадок зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Штам B.1.1.529 виявили у людини, яка недавно повернулася з Обʼєднаних Арабських Еміратів і мала контакт із зараженим. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні.

За словами Ляшка, проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку та додаткове обстеження контактних осіб. Міністр закликав вакцинуватися й уникати поїздок до регіонів, де є цей штам.