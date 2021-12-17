Україна підписала угоду на закупівлю пігулок від коронавірусу Merck
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
Міністерство охорони здоров’я України підписало угоду з американською компанією Merck на закупівлю пігулок «Молнупіравір» для лікування коронавірусу.
Про це під час брифінгу 17 грудня заявив перший заступник міністра охорони здоровʼя України Олександр Комаріда.
Планується закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру». Таблетки будуть застосовувати для лікування в перші дні захворіння, аби запобігти важкому перебігу. Вони блокують фермент, який потрібен вірусу для відтворення генетичного коду, — це і має запобігти розмноженню вірусу і важкому перебігу хвороби.
27 листопада стало відомо, що таблетки від компанії Merck менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів почало розглядати застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молнупіравіру» в Україні. 16 грудня Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток від Merck.
- 16 грудня стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.