Європейський регулятор схвалив ще одні ліки від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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rawpixel / Unsplash
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало видати реєстраційне посвідчення лікам від коронавірусу «Сотровімаб».
Про це регулятор повідомив 16 грудня.
«Комітет з питань лікарських засобів для використання людиною (CHMP) ухвалив позитивний висновок, рекомендуючи надати реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «Сотровімаб» (Sotrovimab, XEVUDY), призначений для лікування дорослих та підлітків (віком від 12 років і з масою тіла щонайменше 40 кг) від коронавірусу», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цей препарат призначений для пацієнтів із симптомами у легкій формі, які не потребують під’єдання до кисню, але мають високий ризик розвитку важкої форми захворювання.
Наразі рекомендацію EMA відправили до Європейської комісії, яка видає реєстраційні посвідчення.
Згідно з даними клінічних досліджень, лікування «Сотровімаб» знижує ризик госпіталізації або смерті на 79% у дорослих з COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості. Препарат є ефективним і проти нового штаму коронавірусу «Омікрон».
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- 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування таблеток «Молнупіравір», а 24 листопада Кабмін дозволив їх використання в Україні.