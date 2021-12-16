У Києві попередили про покарання за незаконно зрубані ялинки та назвали розміри штрафів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Cristian Bortes / Flickr
У Києві через наближення зимових свят посилять охорону хвойних дерев, а за незаконне вирубування дерев будуть штрафувати.
Про це повідомили в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».
За словами комунальників, території лісопаркових господарств будуть патрулювати, також можуть залучити працівників державної екологічної інспекції та поліції.
Комунальники попередили, що обробляють хвойні насадження спеціальними хімічними речовинами, які у теплому приміщенні виділяють дуже неприємний стійкий запах та можуть спричиняти алергічні реакції.
Окрім цього, у «Київзеленбуді» уточнили, що за зрубані чи зламані дерева людей штрафуватимуть:
- якщо діаметр стовбура дерева до 10 см — на 545 гривень;
- від 10 до 14 см — 960 гривень;
- від 14 см — 2 465 гривень.
Також порушники повинні будуть сплатити адміністративні штрафи — від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510—1 020 гривень).
- Раніше Київська міська держадміністрація опублікувала адреси офіційних ялинкових ярмарків, закликавши мешканців столиці купувати новорічні дерева лише там.
- КМДА представила новорічні та різдвяні локації столиці. Вони запрацюють на Подолі (на Контрактовій площі), біля Арки дружби народів та на Софійській площі, де 18 грудня засвітять головну ялинку країни, а також у парку Шевченка.
- Цього року головна ялинка країни присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос. Навколо неї у вигляді вертепу розставлять фігури Ісуса, Божої матері, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.