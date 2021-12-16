Командувач ВМС: Усі передані Україні катери Island отримають американське озброєння

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Передані Україні патрульні катери Island оснастять американським озброєнням.

Про це командувач ВМС, контрадмірал Олексій Неїжпапа розповів АрміяInform.

«Що стосується встановлення озброєння. Звісно, озброєння, яке встановлено на «Слов’янську» та «Старобільську» — це лише тимчасове рішення. Нагадаю, що всі катери будуть оснащені озброєнням виробництва США. Мова про 30-мм гармати та ракети різної дії. Наразі маємо остаточне рішення щодо їхнього доукомплектування, деякі боєприпаси уже отримані, тож наступного року ми приступимо до установки цих систем на всі 5 катерів», — розповів Неїжпапа.

Видання зазначає, що у лютому 2020 році перші два українські катери типу Island тимчасово озброїли одноствольним варіантом радянської 25-мм артустановки 2М-3М. Але вже у липні 2021 року тодішній міністр оборони Андрій Таран повідомив, що на всіх українських патрульних катерах типу Island планується встановити американські 30-мм дистанційно керовані артилерійські системи MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-електронні системи керування зброєю та інші корабельні системи.

Крім американської зброї та оптико-електронної системи керування, катери мають отримати тактичну мережу Link16. Це комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система, яка підтримує обмін даними між командуванням, літаками, кораблями та наземними підрозділами. Зв’язок здійснюється закритими каналами зв’язку.