Командующий ВМС: Все переданные Украине катера Island получат американское вооружение

Переданные Украине патрульные катера Island оснастят американским вооружением.

Об этом командующий ВМС, контрадмирал Алексей Неижпапа рассказал АрмияInform.

«Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на «Славянск» и «Старобельск», — это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-мм пушке и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все 5 катеров», — рассказал Неижпапа.

Издание отмечает, что в феврале 2020 года первые два украинских катера типа Island временно вооружили одноствольным вариантом советской 25-мм артустановки 2М-3М. Но уже в июле 2021 года тогдашний министр обороны Андрей Таран сообщил, что на всех украинских патрульных катерах типа Island планируется установить американские 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением другие корабельные системы.

Помимо американского оружия и оптико-электронной системы управления катера должны получить тактическую сеть Link16. Это коммуникационная, навигационная и идентификационная система, поддерживающая обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями. Связь осуществляется по закрытым каналам связи.