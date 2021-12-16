Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток Merck від коронавірусу

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Данія стала першою країною Євросоюзу, яка рекомендувала застосування таблеток «Молнупіравір» виробництва компанії Merck для лікування коронавірусу. Рекомендація стосується застосування для пацієнтів із групи ризику.

Про це повідомляють NDTV і Reuters.

Держрегулятор вирішив, що переваги препарату переважують ризики для тих пацієнтів, які найбільше схильні до ризику тяжкого захворювання. Дозвіл має допомогти скоротити кількість госпіталізацій.

При цьому влада Данії усвідомлює, що ліки нові та їх ще не схвалив європейський регулятор, оскільки даних про використання таблеток мало.