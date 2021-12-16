В Україні за добу вакцинували понад 140 тисяч людей, 355 COVID-пацієнтів померли

Новини

Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 15 грудня, медики виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 864 дитини та 115 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 355 пацієнтів, а напередодні — 356.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 92 313 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,2 мільйона громадян одужали.

Також за добу медики вакцинували 142 926 людей, з них одну дозу отримали — 47 519, а повністю імунізовані — 95 407.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 269 055 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 735 628.

У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.