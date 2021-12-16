В Україні за добу вакцинували понад 140 тисяч людей, 355 COVID-пацієнтів померли
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Irwan / Unsplash
В Україні за останню добу, 15 грудня, медики виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 864 дитини та 115 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 355 пацієнтів, а напередодні — 356.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,5 мільйона випадків COVID-19. При цьому 92 313 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,2 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 142 926 людей, з них одну дозу отримали — 47 519, а повністю імунізовані — 95 407.
Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 269 055 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 12 735 628.
У МОЗ наголошують, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.