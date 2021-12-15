У Мукачевому серед вакцинованих розіграли автомобіль

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John Twohig / Flickr

Мукачівська міська рада влаштувала розіграш серед вакцинованих жителів міста. Головним призом був автомобіль — Renault Duster.

Про це пише пресслужба міськради.

«Сьогодні в Мукачевому визначили переможця другого етапу акції «Вакцинуйся. Збережи життя». Ним став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик», — йдеться у повідомленні.

Окрім автомобіля, також було розіграно і два телевізори. Переможці акції повинні протягом 10 днів прийти до ЦНАП і надати всі необхідні документи.