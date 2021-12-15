Адаптивний карантин продовжили до 31 березня 2022 року
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Пресслужба Кабінету міністрів України
Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 грудня.
«Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас, поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, ми маємо продовжувати дотримуватися всіх карантинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров’я людей, уряд продовжує адаптивний карантин», — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Наразі рівень вакцинації дорослого населення перетнув позначку в 40%.
Отже всі карантинні правила щодо доступу до публічних місць залишаються в силі: наявність COVID-сертифікату, носіння масок та дотримання дистанції.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян і чиновників без збереження зарплати та нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).
- З 9 грудня перелік професій, для яких вакцинація є обов’язковою, розширили. Туди додали працівників установ соціальної сфери, захисту прав дітей і реабілітаційних установ; державних службовців; співробітників стратегічних для держави підприємств («Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки в кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку або квитки для подорожей країною. Також гроші можна буде витратити на придбання книжок.