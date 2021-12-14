Секретар РНБО Данілов прогнозує нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року
- Автор:
- Катерина Кадакова
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TASS / Getty Images
Наступна хвиля захворюваності на коронавірус може розпочатися в середині лютого 2022 року.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов на брифінгу в Офісі президента 14 грудня.
«Можна спрогнозувати, що з 15—20 лютого ми матимемо початок наступної хвилі захворюваності», — сказав він.
На думку Данілова, щоб уникнути нового спалаху, в Україні потрібно впроваджувати бустерну вакцинацію і починати з людей похилого віку.
Також секретар РНБО зазначив, що рівень вакцинації необхідно збільшувати до 300 тисяч щеплень за добу.
«Якщо вакцинування у нас буде на рівні 75—80% населення, ми можемо набагато простіше проходити захворюваність», — додав він.
Водночас Данілов припустив, що до середини січня наступного року загроз, повʼязаних із захворюваністю через новий штам коронавірусу «Омікрон», очікувати не варто.
«Ми від нього нікуди не підемо, тому що він уже є на наших кордонах... Ми вважаємо, що до 15—20 січня у нас не буде жодних загроз, які повʼязані із захворюваннями. Але йдеться про те, що людям потрібно вакцинуватися», — резюмував секретар РНБО.
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