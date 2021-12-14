У Білорусі за заклики до запровадження санкцій саджатимуть у в’язниці. Лукашенко підписав закон
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який впроваджує кримінальну відповідальність за заклики до застосування санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.
Як повідомили у пресслужбі Лукашенка, 14 грудня він підписав закон, який вносить зміни до Кримінального кодексу країни.
Згідно з текстом законопроєкту, «заклики, спрямовані на застосування заходів обмежувального характеру (санкцій) щодо Республіки Білорусь, фізичних та юридичних осіб» каратимуться обмеженням волі терміном до пʼяти років або позбавленням волі терміном до шести років.
Водночас, якщо такі заклики будуть звернені до інших держав, міжнародних та іноземних організацій, передбачено покарання від трьох до десяти років позбавлення волі.
У разі, якщо запровадити санкції закликав посадовець, використовуючи свої службові повноваження, або якщо такі заклики призвели до тяжких наслідків, — від чотирьох до дванадцяти років позбавлення волі.
- Раніше у Білорусі до 18 років колонії посиленого режиму засудили блогера Сергія Тихановського, який намагався стати суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах. Чоловіка визнали винним у масових заворушеннях, розпалюванні соціальної ворожнечі, перешкоджанні роботі ЦВК, організації та участі у діях, що грубо порушують громадський порядок.
- У серпні 2021 року Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.