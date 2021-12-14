Ілон Маск заявив, що Tesla продаватиме товари за Dogecoin — вартість криптовалюти зросла на 23%

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Justin Chin / Bloomberg via Getty Images

Американський бізнесмен, глава компанії Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія на тестовій основі прийматиме криптовалюту Dogecoin як оплату за окремі товари.

Свою заяву Ілон Маск зробив у Twitter 14 грудня.

«Tesla дозволить купувати певні товари за Doge, і подивиться, як все піде», — написав бізнесмен.

Про які саме товари йдеться — поки невідомо. Компанія Tesla вже продає одяг, пряжки для ременів Giga Texas та мінімоделі своїх автомобілів, а також незвичайні предмети обмеженого випуску, такі як Cyberwhistle і дитячий квадроцикл.

Після цієї новини вартість криптовалюти Dogecoin зросла на 23% і становить $0,2 за штуку. Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає її вартість. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin на майже 6%.