США підтвердили можливість розміщення військ на східному фланзі НАТО в разі російської агресії

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість додаткового розміщення військ на східному фланзі НАТО в разі нової військової агресії Росії проти України.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато наших союзників по НАТО були готові збільшити присутність на східному фланзі, додатково розмістити війська на ротаційній основі. Ці заходи США розглядають на випадок, якщо Росія вирішить напасти на Україну», — зазначила Псакі.