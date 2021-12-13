У кожному районі Києва організують по батальйону тероборони. У КМДА розповіли про завдання і цілі

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У Києві посилюватимуть і розвиватимуть територіальну оборону на тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії в Україну. З січня 2022 року набуває чинності закон про тероборону, і влада столиці планує створити відповідну інфраструктуру і логістику, а також організувати по батальйону в кожному районі Києва.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з муніципальної безпеки Андрій Крищенко.

За його словами, до повноважень КМДА (в особі мера міста) входить керівництво зоною територіальної оборони, участь у створенні інфраструктури для підрозділів та їхньому забезпеченні, наприклад, стоянками, транспортом, приміщеннями. Також КМДА забезпечує виїзди на навчання зі стрільбами, залучення резервістів та рекрутинг.

Зараз у Києві є одна бригада тероборони і два батальйони. Крищенко заявив, що у майбутньому бригада складатиметься з десяти батальйонів — по батальйону в кожному районі. Штат батальйонів ще не затвердили.

«Бригада має налічувати до 5 тисяч людей. Частина бригади складатиметься з професійних службовців — вони будуть в управлінні, навчатимуть людей. Інші — звичайні люди, які підписали з бригадою контракт, продовжують жити своїм життям і проходять підготовку. У разі війни вони мобілізуються. Терміни мобілізації — протягом доби. Так ми отримуємо готовий підрозділ, який уже проходив навчання, вміє користуватися зброєю, люди знають одне одного, пройшли принаймні мінімальні елементи тактичної підготовки», — розповів Крищенко.

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До завдань бригад належатиме охорона критичних обʼєктів інфраструктури, підтримка блокпостів та антидиверсійна робота. Воюватимуть із диверсантами професійні військові зі складу тероборони. Крищенко зазначив, що питання підготовки теробороною громадян до партизанської війни, як прописано у законі, поки що не розглядається.

«Наше завдання зараз — залучити якнайбільше резервістів, дати їм якесь початкове навчання та відпрацювати логістику зі збору людей. А те, про що ви кажете, на мій погляд, — завдання Сил спеціальних операцій. І набирати людей для таких цілей точно має не КМДА», — сказав чиновник.

Крищенко розповів, що КМДА вже почала займатися рекрутингом до столичних бригад за допомогою реклами. Наразі можна звертатися до військкомату. Інформацію можна отримати на сторінках у Facebook, вони є у бригади територіальної оброни та у двох батальйонів (у 130 й у батальйону «Оболонь»). Ще можна зателефонувати на гарячу лінію 063-651-44-46 або в цілодобовий колцентр 1551. У тероборону беруть людей віком від 18 до 60 років без особливих обмежень.

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