ЗМІ: Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
У заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал, знайшли чинний паспорт громадянина Росії.
Про це після отримання даних від Федеральної податкової служби Росії повідомив «Центр журналістських розслідувань».
Журналісти вказують, що Гогілашвілі отримав російський паспорт (номер 6004531705) у листопаді 2003 року в Ростові-на-Дону, а також має чинний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705.
Зазначається, що офіційна база даних російської податкової надає дані лише чинних паспортів РФ і податкових номерів.
Колишній нардеп Верховної Ради Борислав Береза також оприлюднив інформацію про те, що Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році. За даними ЗМІ, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, а закордонний паспорт РФ він отримував, вже проживаючи тут.
Із відкритих джерел відомо, що Гогілашвілі до переїзду в Україну тривалий час жив у Росії та працював з депутатом Держдуми РФ від партії «Единая Россия» Миколою Валуєвим. «Бабелю» він казав, що познайомився з Валуєвим, коли працював продюсером російського телеканалу «Улыбка ребенка».
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.