«Укрзалізниця» запустила за новим графіком 58 поїздів, утворивши 29 сполучень

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Компанія «Укрзалізниця» запустила за новим графіком перші 58 поїздів, утворивши 29 нових сполучень між містами України.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

«Новий графік перевезень є революційним для «Укрзалізниці», адже заощаджує пасажирам 4,5 мільйона годин у 2022 році завдяки прискоренню 49 поїздів та оптимізації маршрутів. Усього найближчими днями починають курсувати 19 нових поїздів», — сказано в повідомленні.

Окремо компанія виділила поїзд № 113/114 Бахмут — Львів, який став модифікацією популярного маршруту № 141/142. Потяг створив нові сполучення для Рівного та Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом і Бахмутом.

Також покращено графік поїзда № 57/58 Київ — Рахів. Тепер він прибуває до міста Заліщики вранці о 07:17 (замість 02:20) і вирушає о 20:52. Іще зʼявилися два додаткові сполучення Буковини з Миколаєвом та Полтавою.