Бойовики на Донбасі тричі за добу обстрілювали позиції українських військових, один боєць поранений

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Степанов Анатолій / УНІАН

Бойовики на Донбасі від ранку 11 грудня тричі порушили режим припинення вогню та поранили українського військового.

Про це повідомили в штабі Операції обʼєднаних сил.

За даними військових, окупанти відкривали вогонь із:

гранатометів різних систем та стрілецької зброї в напрямку Піщаного;

стрілецької зброї поблизу Кам’янки;

гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у бік Катеринівки.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан пораненого задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, щоби змусити противника припинити обстріли.