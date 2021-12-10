Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича та його оточення
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- Олег Панфілович
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Федеральна рада Швейцарії вирішила продовжити замороження активів експрезидента-втікача Віктора Януковича і його оточення до лютого 2023 року.
Про це повідомляє уряд Швейцарії.
У відомстві пояснили, що продовжили на рік превентивне блокування активів, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою. При цьому в уряді Швейцарії підкреслили, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.
Влада Швейцарії також нагадала, що у лютому 2014 року у зв’язку з тодішньою ситуацією в Україні уряд заморозив активи Януковича та його оточення на суму приблизно 70 мільйонів швейцарських франків ($76 млн).
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