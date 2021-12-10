Bloomberg: Байден запропонував Росії провести зустріч із нею та ключовими країнами НАТО. Це обурило держави Східної Європи

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Президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним запропонував провести перемовини представників РФ з представниками США та ключовими державами НАТО. Це обурило країни Східної Європи, які вважають, що рішення будуть ухвалювати без їхньої участі.

Про це пише Bloomberg.

На думку країн Східної Європи, саме вони найбільш вразливі до російських загроз, однак з Росією хочуть вести перемовини «за їхньою спиною», а їхню долю вирішуватимуть лише кілька союзників, а не весь Альянс.

Один із урядів країн Східної Європи в люті та вимагає від США негайних пояснень щодо того, який саме формат перемовин планує Байден.

Водночас в іншій державі більш конкретизували своє занепокоєння. Один із дипломатів зазначив, що країни Східної Європи хочуть знати, на які поступки можуть піти союзники з точки зору політичних гарантій та стримування Росії.

«Росії за жодних обставин не можна давати право голосу в тому, хто може бути або не може бути членом НАТО. Найтривожніше бажання Москви – розділити Європу на сфери впливу. Ми памʼятаємо такі моменти з нашої власної історії, і ми аж ніяк не наївні у цьому питанні», — заявила премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас.

За словами Байдена, у цих перемовинах візьмуть участь щонайменше «чотири союзники з НАТО». Країни Східної Європи вважають, що їх туди не покличуть, а НАТО представлятимуть країни з Західної Європи.