В Україні виявили понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 157 тисяч людей

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В Україні за добу 9 грудня зафіксували понад 11 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 214 медиків та 1 010 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу госпіталізували 2 551 людину, а 442 хворих померли від ускладнень. Водночас 24 456 українців одужали від коронавірусу.

Також 157 тисяч українців протягом доби вакцинувалися від коронавірусу. 57 тисяч отримали першу дозу, а 100 тисяч — другу дозу.

У МОЗ зазначають, що вже понад 14 мільйонів людей в Україні отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Це становить трохи більше 45% усього дорослого населення.