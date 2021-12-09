«Рейтинг»: 46% українців вважають ймовірним загострення війни на Донбасі у найближчі півроку
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Sasha Maksymenko / Flickr
За результатами соцопитування групи «Рейтинг», 46% українців вважають ймовірним загострення війни на Донбасі в найближчі півроку. Натомість 23% думають, що такий розвиток подій малоймовірний.
Загалом фахівці зазначають, що за останні півтора роки в українців зросло очікування масових заворушень та протестів, а також загострення війни.
Також соціологи поставили респондентами низку інших запитань з проханням оцінити ймовірність різних подій у найближчі півроку. Так, 72% вважають, що за шість місяців зростуть тарифи на тепло, а 67% — впевнені, що буде загострення економічної кризи.
Майже половина опитаних очікують загострення захворюваності на коронавірус, а кожний пʼятий вважає це малоймовірним.
Найменш імовірним українці вважають втягування України в міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні (35%).
Опитування проводили на початку грудня методом особистого формалізованого інтервʼю. Серед опитаних були дві тисячі людей віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що діалог президентів уможливив «стримування» ситуації навколо України. Президент Володимир Зеленський теж позитивно оцінив відеорозмову лідерів США і Росії, але коментуватиме її після діалогу з президентом Джо Байденом, який відбудеться 9 грудня.
- Велика Британія заявила, що РФ припуститься стратегічної помилки в разі вторгнення в Україну. Міністр закордонних справ королівства Ліз Трасс висловила підтримку обороні, безпеці та енергетичній незалежності України. 9 грудня в Бундестазі відбулися слухання про нарощування військ Росії біля України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої сторони домовилися про необхідність «швидких і серйозних» дій щодо Росії в разі посилення агресії проти України, а Франція заявила, що на Росію чекають «жорсткі стратегічні наслідки», якщо вона продовжить загрожувати Україні вторгненням.