«Рейтинг»: 46% українців вважають ймовірним загострення війни на Донбасі у найближчі півроку

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Sasha Maksymenko / Flickr

За результатами соцопитування групи «Рейтинг», 46% українців вважають ймовірним загострення війни на Донбасі в найближчі півроку. Натомість 23% думають, що такий розвиток подій малоймовірний.

Загалом фахівці зазначають, що за останні півтора роки в українців зросло очікування масових заворушень та протестів, а також загострення війни.

Також соціологи поставили респондентами низку інших запитань з проханням оцінити ймовірність різних подій у найближчі півроку. Так, 72% вважають, що за шість місяців зростуть тарифи на тепло, а 67% — впевнені, що буде загострення економічної кризи.

Майже половина опитаних очікують загострення захворюваності на коронавірус, а кожний пʼятий вважає це малоймовірним.

Найменш імовірним українці вважають втягування України в міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні (35%).

Опитування проводили на початку грудня методом особистого формалізованого інтервʼю. Серед опитаних були дві тисячі людей віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.