По результатам соцопроса группы «Рейтинг», 46% украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода. 23% думают, что такое развитие событий маловероятно.
В целом специалисты отмечают, что за последние полтора года у украинцев выросли ожидания массовых беспорядков и протестов, а также обострение войны.
Также социологи задали респондентам ряд других вопросов с просьбой оценить вероятность различных событий в ближайшие полгода. Так, 72% считают, что за шесть месяцев возрастут тарифы на тепло, а 67% уверены, что будет обострение экономического кризиса.
Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом, а каждый пятый считает это маловероятным.
Наименее вероятным украинцы считают втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%).
Опрос проводился в начале декабря методом личного формализованного интервью. Среди опрошенных были две тысячи человек от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России, но комментировать его будет после диалога с президентом Джо Байденом, который состоится 9 декабря.
- Великобритания заявила, что РФ совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которого стороны договорились о необходимости «быстрых и серьезных» действий в отношении России в случае усиления агрессии против Украины, а Франция заявила, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.