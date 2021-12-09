NYT: Диспетчер із Білорусі розповів деталі посадки літака Ryanair з опозиціонером Протасевичем. Операцією керував КДБ

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Білоруський авіадиспетчер, який брав участь у посадці літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем, розповів деталі інциденту. Він зазначив, що операцією керували співробітники КДБ Білорусі.

Про це пише The New York Times.

Авіадиспетчер втік до Польщі влітку 2021 року. Він розповів польським спецслужбам усі деталі операції про посадку літака, оскільки сам був залучений до неї.

За його словами, під час посадки літака офіцер білоруського КДБ перебував у диспетчерській і «у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу». Протягом усього часу він підтримував «постійний телефонний контакт» з невідомою особою і в режимі реального часу доповідав, що відбувається з літаком.

Авіадиспетчера звати Олег Галегов, він був відповідальним за те, щоб повідомити пілотам літака Ryanair про нібито бомбу на борту, і що з міркувань безпеки вони повинні приземлитися саме в аеропорту Мінська.