В Україні різко зросла кількість нових заражених коронавірусом — до 12 тисяч

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В Україні за минулу добу 8 грудня виявили понад 12 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 194 медики та 1 078 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 2 499 людей, а 465 хворих померли від ускладнень. Водночас 24,5 тисячі українців одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 232) області та Києві (1 198).

Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 178 тисяч українців. 69 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 109 тисяч — другу.