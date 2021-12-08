Білорусь ще на пів року продовжила ліцензування ДСП, туалетного паперу та пива з України

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Білорусь продовжила ще на пів року ліцензії на імпорт низки товарів з України через нібито «систематичне порушення Україною принципів вільної торгівлі».

Відповідне рішення ухвалила Ради міністрів країни, повідомляє БелТА.

Згідно з документом, під ліцензування потрапили плити ДСП і ДВП, шпалери та інші настінні покриття, туалетний папір, окремі види картонної та паперової упаковки.

Також обмеження стосується меблів та їхніх частин, будівельної цегли з кераміки, керамічної глазурованої плитки, санітарно-технічних виробів із кераміки, скляних ампул, радіаторів та їхніх частин з чорних металів, сільськогосподарських машин для підготовки й обробки ґрунтів, пральних машинок.

Окрім цього, ліцензії потрібно буде отримати в разі імпорту кондитерських виробів із цукру (включно з білим шоколадом), шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао, а також солодкого сухого печива та пива.

Постанова набуває чинності з 9 грудня 2021 року та діятиме протягом шести місяців.