Україна скасувала спецмито на імпорт автобусів та вантажівок з Білорусі. За це Мінськ вводив ліцензування на товари

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України скасувала своє рішення від 16 квітня 2021 року, яким впроваджувалося спецмито на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі у розмірі 35% від митної вартості.

Таке рішення опубліковано в газеті «Урядовий курʼєр», передає «Європейська правда».

Скасування спецмита — не політичне рішення і не повʼязане із санкціями проти режиму Олександра Лукашенка. Обмеження щодо Білорусі запроваджувалися за скаргою асоціації «УкрАвтоПром». Тоді у квітні рішення пояснили «дискримінацією» з боку Білорусі щодо українських підприємств автомобілебудування.

У відповідь у травні Білорусь на пів року запровадила індивідуальне ліцензування на низку українських товарів — кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковку, цеглу, керамічну плитку, скляні ампули, сільгосптехніку для посіву, пральні машини і меблі. Вимоги ліцензування витіснили ці товари з України з білоруського ринку.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі обіцяли скасувати індивідуальне ліцензування після скасування спецмита.