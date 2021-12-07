Конкурсна комісія визначила фінальних кандидатів на посаду глави САП

Новини

Засідання конкурсної комісії, яка обирає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, після низки перенесень все-таки відбулося.

Членам комісії після чотирьох годин дискусії вдалося затвердити результати практичного завдання кандидатів і призначити дату співбесіди з двома фіналістами — 21 грудня о 10:00.

Після перерахунку Олександр Клименко отримав середні 18 балів (162 бали від комісії загалом), а Андрій Синюк — середні 14 балів (121,5 бала загалом). Згідно з методологією, до загальної суми балів кожного з кандидатів має додаватися саме середній бал за практичне завдання.

До етапу практичного завдання у Клименка було 212 балів, а в Синюка — 195.