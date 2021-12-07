Білорусь заборонила ввозити продукти з країн, які підтримали санкції проти неї

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Білорусь із 1 січня у відповідь на санкції за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС, заборонить ввозити продукти з США, Канади, Норвегії, Албанії, Ісландії, Північної Македонії, Великої Британії та Північної Ірландії, Чорногорії, Швейцарії.

Про це з посиланням на пояснення уряду повідомляє державне агентство БелТА.

У переліку заборонених товарів — свині, мʼясо великої рогатої худоби, свинина, низка субпродуктів, мʼясо солоне, в розсолі, сушене або копчене, харчове борошно з мʼяса або мʼясних субпродуктів, жир свинячий, великої рогатої худоби, овець чи кіз, лярд-стеарин, свійської птиці та інші тваринні олії, ковбаси та аналогічні продукти.

Окрім цього, під продовольче ембарго потрапили молоко та молочна продукція (за деякими винятками), овочі, крім призначених для посівів, фрукти та горіхи, кондитерські вироби, сіль та інші товари.

Водночас наголошується, що заборона не стосується товарів, що ввозяться білорусами для особистого споживання, а також призначених для дитячого харчування та інших позицій критичного імпорту.

За даними уряду, за 10 місяців 2021 року Білорусь імпортувала з цих країн продовольчі товари та продукти харчування загалом на понад $530 млн.