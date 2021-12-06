США оголосили Китаю дипломатичний бойкот на Олімпійських іграх 2022 року через порушення прав людини
- Автор:
- Софія Телішевська
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John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила не направляти офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри 2022 року, що проходитимуть у Пекіні. Таке рішення ухвалили через порушення прав людини в Китаї.
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона зазначила, що таке рішення ухвалили, враховуючи «триваючий геноцид і злочини проти людяності КНР в Сіньцзяні та інші порушення прав людини». Утім самим спортсменам не заборонили брати участь в Іграх.
«Ми повністю підтримуємо спортсменів національної збірної США. Ми будемо на 100% підтримувати їх, вболіваючи за них з дому», — наголосила Псакі та додала, що відсутність представництва США на урочистостях це «ознака того, що статусу-кво бути не може».
Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.
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