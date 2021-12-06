Новини

Wizz Air скасувала 20 рейсів з України до весни наступного року

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Угорський лоукостер Wizz Air скасував понад 20 рейсів з України до весни наступного року.

Про це пише lowcostavia.

Зокрема, з січня до березня 2022 року будуть скасовані такі напрямки:

Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).