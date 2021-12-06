Канада не розширюватиме військову місію в Україні, щоб не спровокувати Путіна
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- Костя Андрейковець
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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr
Канада не розширюватиме свою військову місію в Україні через побоювання спровокувати Росію розпочати активні військові дії на кордоні.
Про це пише The Globe and Mail.
У Міністерстві оборони Канади визнали, що розширення присутності НАТО в Україні може спровокувати, а не стримати президента Росії Володимира Путіна. Канада не планує спрямовувати додаткові сили.
Минулого тижня видання The Globe and Mail повідомляло, що Канада може направити в Україну військових для посилення місії Unifier, відправити військовий корабель до Чорного моря або перемістити з Румунії винищувачі CF-18. Тепер канадська сторона вирішила йти шляхом дипломатії.
- За даними CNN, США ще думають, чи відправляти в Україну додаткове озброєння та радників. У Кремлі кажуть, що це призведе до загострення ситуації. У США у відповідь пригрозили сильними санкціями, «від яких раніше утримувалися».
- За даними західних ЗМІ, у наступі на Україну можуть взяти участь 175 тисяч військових РФ.