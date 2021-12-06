Канада не розширюватиме військову місію в Україні, щоб не спровокувати Путіна

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Canadian Army | Armée canadienne / Flickr

Канада не розширюватиме свою військову місію в Україні через побоювання спровокувати Росію розпочати активні військові дії на кордоні.

Про це пише The Globe and Mail.

У Міністерстві оборони Канади визнали, що розширення присутності НАТО в Україні може спровокувати, а не стримати президента Росії Володимира Путіна. Канада не планує спрямовувати додаткові сили.

Минулого тижня видання The Globe and Mail повідомляло, що Канада може направити в Україну військових для посилення місії Unifier, відправити військовий корабель до Чорного моря або перемістити з Румунії винищувачі CF-18. Тепер канадська сторона вирішила йти шляхом дипломатії.