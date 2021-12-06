Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення та принаймні однією дозою — 44,2%.

Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 6 грудня.

Також у шести регіонах країни понад 40% населення повністю вакциновано. Крім цього, в Україні вже 16 регіонів, де принаймні однією дозою вакцинували понад 40% дорослих українців. Серед лідерів за цим показником: