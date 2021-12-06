Глава МОЗ Віктор Ляшко: В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
В Україні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення та принаймні однією дозою — 44,2%.
Про це міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів під час брифінгу 6 грудня.
Також у шести регіонах країни понад 40% населення повністю вакциновано. Крім цього, в Україні вже 16 регіонів, де принаймні однією дозою вакцинували понад 40% дорослих українців. Серед лідерів за цим показником:
- Київ;
- Київська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська;
- Черкаська;
- Сумська.
- Україна з 3 грудня запровадила обмеження на вʼїзд із країн Південної Африки через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон».
- Раніше Міністерство охорони здоровʼя повідомляло, що в Україні стабілізуються всі показники — регіони поступово виходитимуть із «червоних» зон. Також Україна пройшла осінній пік смертності від коронавірусу.