До України прибула друга партія вугілля зі Штатів та Колумбії. Його передадуть то ТЕС

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Kym Farnik / Flickr

В Україну 5 грудня прибуло 66 тисяч тон американського та колумбійського вугілля. Це друга із шести партії, до кінця 2022 року до країни надійде майже 470 тисяч тонн вугілля.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Ця партія вугілля призначена для потреб теплоелектростанцій компанії.

Перша партія вугілля надійшла 21 листопада і була призначена для державних теплоелектростанцій «Центренерго». Очікується, що в грудні в Україну прибудуть ще три суднові партії із вугіллям. Ці поставки, зокрема, анонсував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Росія з 1 листопада зупинила постачати в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.