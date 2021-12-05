Телеведучого Кріса Куомо звільнили з CNN. Він допомагав своєму братові (ексгубернатору Нью-Йорка) у скандалі з домаганнями

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Chris Cuomo/Facebook

Американський телеканал CNN звільнив одного з найпопулярніших телеведучих — Кріса Куомо. Його звинуватили в порушенні журналістської етики, оскільки той допомагав своєму братові та колишньому губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Відповідна заява уже оприлюднена на сайті телерадіокомпанії.

Медіа ухвалило це рішення після появи «додаткової інформації» від незалежної юридичної компанії, яка розслідувала можливе зловживання Крісом Куомо своїми службовими обовʼязками. Журналіст нібито надавав поради помічникам і прихильникам тоді ще губернатора Ендрю Куомо, а також намагався скористатися своїми звʼязками у пресі, щоб «відбілити» імʼя брата.

Коментуючи своє звільнення, Куомо сказав, що «пишається командою Cuomo Prime Time, яка зробила цей продукт № 1 на CNN».

«Я не хочу, щоб мій час на CNN закінчувався в такий спосіб, але я вже казав вам, чому та як я допоміг своєму братові, і готовий надати ще більше інформації», — наголосив Кріс Куомо.

51-річний телеведучий працював на CNN із 2013 року, а у 2017-му почав вести одну з найпопулярніших авторських програм новин.