ВООЗ не зафіксувала ще жодного летального випадку від нового штаму коронавірусу «Омікрон»

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Plastifikator x «Бабель»

У Всесвітній організації з охорони здоров’я поки не зафіксували жодного летального випадку від нового штаму коронавірусу «Омікрон». Наразі там збирають дані та проводять тестування.

Про це пише Deutsche Welle.

«Я ще не бачив повідомлень про смертельні випадки, повʼязані з «Омікроном», — зазначив речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр.

За його словами, наразі важливо робити тестування у всіх країнах, щоб виявити новий штам. Він підкреслив, що потрібно кілька тижнів для отримання повної інформації, оцінки ефективності вакцин, тестів та методів лікування.

«Ми виявимо більше випадків, отримаємо більше інформації та, сподіваюся, ні, але, можливо, зафіксуємо смертельні випадки», — пояснив він.