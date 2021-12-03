ВООЗ не зафіксувала ще жодного летального випадку від нового штаму коронавірусу «Омікрон»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Всесвітній організації з охорони здоров’я поки не зафіксували жодного летального випадку від нового штаму коронавірусу «Омікрон». Наразі там збирають дані та проводять тестування.
Про це пише Deutsche Welle.
«Я ще не бачив повідомлень про смертельні випадки, повʼязані з «Омікроном», — зазначив речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр.
За його словами, наразі важливо робити тестування у всіх країнах, щоб виявити новий штам. Він підкреслив, що потрібно кілька тижнів для отримання повної інформації, оцінки ефективності вакцин, тестів та методів лікування.
«Ми виявимо більше випадків, отримаємо більше інформації та, сподіваюся, ні, але, можливо, зафіксуємо смертельні випадки», — пояснив він.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.