Авіакомпанія «Белавіа» через санкції втратила половину флоту
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Білоруська авіакомпанія «Белавіа» наполовину скоротила свій флот через санкції країн Заходу проти Білорусі.
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.
У авіаперевізника залишилося 15 літаків. У компанії запевняють, що цієї кількості вистачить для виконання всіх запланованих рейсів у зимовому сезоні, але на літній сезон літаки доведеться докуповувати чи укладати договори на лізинг із авіакомпаніями, які не є резидентами Євросоюзу.
Як повідомляє білоруське «Радіо Свобода», донедавна флот «Белавіа» складався з 29 літаків.
Авіаперевізник запевняє, що проблем із запланованими рейсами не буде. Також обіцяють, що нові санкції від 2 грудня не вплинуть на ціни авіаквитків.
- Із серйозними обмеженнями «Белавіа» зіткнулася цього року після примусової посадки літака Ryanair у Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича. Тоді для літаків «Белавіа» небо закрили десятки країн.
- У листопаді на тлі міграційної кризи на кордонах ЄС, в організації якої звинувачують режим Олександра Лукашенка, в ЄС заявили, що заборонять «Белавіа» орендувати літаки європейських компаній.
- 2 грудня США, Британія, Канада та Євросоюз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу. Під санкції потрапила і «Белавіа».