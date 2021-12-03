В Австрії обрали нового канцлера. Ним став глава МВС Карл Нехаммер

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В Австрії 3 грудня обрали нового федерального канцлера — Карла Нехаммера, главу Міністерства внутрішніх справ.

Цю інформацію сам Нехаммер підтвердив під час пресконференції, цитує Orf.

За нього одностайно проголосували і призначили новим лідером правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) та федеральним канцлером.

Перед цим, 3 грудня канцлер Александер Шалленберг оголосив, що збирається у відставку. На своїй посаді він пробув лише півтора місяця. А за день до цього колишній канцлер Себастьян Курц оголосив про вихід з політики і про те, що залишає посаду голови правлячої Австрійської народної партії.