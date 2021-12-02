За «тисячу від Зеленського» можна буде ще придбати книги

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Тисячу гривень, яку з 19 грудня почнуть виплачувати за вакцинацію від коронавірусу, можна буде витратити також і на придбання книг — так держава підтримає ще і видавців.

Про це міністр економіки Юлія Свириденко повідомила 2 грудня.

15 листопада президент Зеленський повідомив, що за вакцинацію від коронавірусу обома дозами українці отримають по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт чи виставку. Або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.

Виплачувать кошти будуть усім вакцинованим, а не тільки тим, хто зробив щеплення після 19 грудня. Тисяча приходитиме на картку: українці у додатку «Дія» пройдуть верифікацію та отримуватимуть спеціальну банківську картку. Ті, у кого «Дії» немає, отримають гроші іншим шляхом (механізм поки невідомий). Кошти можна буде витратити протягом 4 місяців.